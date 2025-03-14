Терезе Йохауг рассказала, что муж уговаривает её выступить на ОИ-2026

Муж четырёхкратной олимпийской чемпионки, 14-кратной чемпионки мира норвежской лыжницы Терезе Йохауг — Нильс Якоб Хофф — уговаривает супругу выступить на Олимпийских играх — 2026. Об этом рассказала спортсменка.

«Сейчас он пытается убедить меня. Сумеет ли он добиться успеха? Нет, не думаю», — приводит слова Йохауг NRK.

Терезе Йохауг завершила профессиональную карьеру после сезона-2021/2022, но вернулась в 2024 году, чтобы выступить на домашнем чемпионате мира — 2025 в Тронхейме. На закончившемся чемпионате мира 36-летняя Йохауг приняла участие в четырёх гонках. Лыжница завоевала три серебряные и одну бронзовую медаль.