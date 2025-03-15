Кубок мира по лыжным гонкам, 10-й этап, женщины: во сколько начало разделки, где смотреть

Сегодня, 15 марта, в Осло (Норвегия) в рамках 10-го этапа Кубка мира — 2024/2025 состоится женская гонка с раздельным стартом на 20 км классическим стилем. Старт запланирован на 13:30 мск. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена», начало — в 13:25 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, 10-й этап. Женщины. 20 км. Классический стиль. Стартовый лист (частично):

7. Хедда Остберг Амундсен (Норвегия)

18. Эмма Рибом (Швеция)

19. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия)

21. Лотта Уднес Венг (Норвегия)

22. Рози Бреннан (США)

28. Хейди Венг (Норвегия)

26. Эбба Андерссон (Швеция)

52. Джессика Диггинс (США)