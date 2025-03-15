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Кубок мира по лыжным гонкам, 10-й этап, мужчины: во сколько начало разделки, где смотреть

Кубок мира по лыжным гонкам, 10-й этап, мужчины: во сколько начало разделки, где смотреть
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Сегодня, 15 марта, в Осло (Норвегия) в рамках 10-го этапа Кубка мира — 2024/2025 состоится мужская гонка с раздельным стартом на 20 км классическим стилем. Старт запланирован на 16:00 мск. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена», начало — в 15:55 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 10, Осло, Норвегия
Мужчины. 20 км. Классический стиль.
15 марта 2025, суббота. 16:00 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, 10-й этап. Мужчины. 10 км. Классический стиль. Стартовый лист (частично):

40. Федерико Пеллегрино (Италия)

42. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

44. Фридрих Мох (Германия)

56. Харальд Амундсен (Норвегия)

58. Йоханнес Клебо (Норвегия)

60. Эрик Вальнес (Норвегия)

64. Вильям Порома (Швеция)

66. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия)

68. Эдвин Ангер (Швеция)

70. Матис Делож (Франция)

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