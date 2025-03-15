Терезе Йохауг уверенно выиграла разделку на 20 км на 10-м этапе Кубка мира в Осло

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг выиграла гонку с раздельным стартом на 20 км классическим стилем в рамках 10-го этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Осло (Норвегия). Она преодолела дистанцию за 49.59,9

Второе место заняла норвежка Астрид Эйре Слинн с отставанием 16,5 секунды. Тройку призёров замкнула шведская лыжница Эбба Андерссон (+31,9).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, 10-й этап. Женщины. 20 км. Классический стиль:

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 49.59,9.

2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) – отставание 16,5.

3. Эбба Андерссон (Швеция) +31,9.

4. Виктория Карль (Германия) +53,4.

5. Кертту Нисканен (Финляндия) +55,8.

6. Хейди Венг (Норвегия) +1.02,2.