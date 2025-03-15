Терезе Йохауг уверенно выиграла разделку на 20 км на 10-м этапе Кубка мира в Осло
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг выиграла гонку с раздельным стартом на 20 км классическим стилем в рамках 10-го этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Осло (Норвегия). Она преодолела дистанцию за 49.59,9
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 10, Осло, Норвегия
Женщины. 20 км. Классический стиль.
15 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Терезе Йохауг
Норвегия
49:59.9
2
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+16.5
3
Виктория Карль
Германия
+53.4
Второе место заняла норвежка Астрид Эйре Слинн с отставанием 16,5 секунды. Тройку призёров замкнула шведская лыжница Эбба Андерссон (+31,9).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, 10-й этап. Женщины. 20 км. Классический стиль:
1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 49.59,9.
2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) – отставание 16,5.
3. Эбба Андерссон (Швеция) +31,9.
4. Виктория Карль (Германия) +53,4.
5. Кертту Нисканен (Финляндия) +55,8.
6. Хейди Венг (Норвегия) +1.02,2.
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