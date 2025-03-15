Олимпийскую чемпионку Раису Сметанину выписали из больницы после инсульта — источник
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина выписана из Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, который находится в Санкт‑Петербурге. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что Сметанина перенесла инсульт и её госпитализировали в одну из больниц Сыктывкара. Позже её перевели в Санкт‑Петербург, где она находилась в реанимации, затем в палате кардиологии.
Сметаниной 73 года, она побеждала на Играх в Инсбруке (1976), Лейк‑Плэсиде (1980) и Альбервиле (1992). Четырёхкратная чемпионка мира, в том числе трижды в эстафете 4×5 км (1974, 1985, 1991) и один раз на дистанции 20 км (1982). Обладательница Кубка мира (1981).
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