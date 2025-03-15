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Эбба Андерссон была дисквалифицирована по итогам разделки на 20 км на этапе КМ в Осло

Эбба Андерссон была дисквалифицирована по итогам разделки на 20 км на этапе КМ в Осло
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Двукратный призёр Олимпийских игр в эстафете, пятикратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон была дисквалифицирована по итогам гонки с раздельным стартом на 20 км в классическом стиле в рамках 10-го этапа Кубка мира — 2024/2025 в Осло.

Во время гонки Андерссон получила жёлтую карточку за нарушение техники хода. Она стала для неё второй в сезоне, что и привело к отстранению.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 10, Осло, Норвегия
Женщины. 20 км. Классический стиль.
15 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Терезе Йохауг
Норвегия
49:59.9
2
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+16.5
3
Виктория Карль
Германия
+53.4

Отметим, что в гонке Эбба стала третьей. Однако сейчас в протоколе бронза у немки Виктории Карль.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, 10-й этап. Женщины. 20 км. Классический стиль (результат до дисквалификации Эббы Андерссон):

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 49.59,9.

2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) – отставание 16,5.

3. Эбба Андерссон (Швеция) +31,9.

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