Эбба Андерссон была дисквалифицирована по итогам разделки на 20 км на этапе КМ в Осло

Двукратный призёр Олимпийских игр в эстафете, пятикратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон была дисквалифицирована по итогам гонки с раздельным стартом на 20 км в классическом стиле в рамках 10-го этапа Кубка мира — 2024/2025 в Осло.

Во время гонки Андерссон получила жёлтую карточку за нарушение техники хода. Она стала для неё второй в сезоне, что и привело к отстранению.

Отметим, что в гонке Эбба стала третьей. Однако сейчас в протоколе бронза у немки Виктории Карль.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, 10-й этап. Женщины. 20 км. Классический стиль (результат до дисквалификации Эббы Андерссон):

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 49.59,9.

2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) – отставание 16,5.

3. Эбба Андерссон (Швеция) +31,9.