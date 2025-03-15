Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Если откровенно, я злая». Эбба Андерссон отреагировала на дисквалификацию после бронзы

«Если откровенно, я злая». Эбба Андерссон отреагировала на дисквалификацию после бронзы
Аудио-версия:
Комментарии

Шведская лыжница, двукратный призёр Олимпийских игр в эстафете, пятикратная чемпионка мира Эбба Андерссон поделилась мнением о своей дисквалификации.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 10, Осло, Норвегия
Женщины. 20 км. Классический стиль.
15 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Терезе Йохауг
Норвегия
49:59.9
2
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+16.5
3
Виктория Карль
Германия
+53.4

— Я стою здесь, и, откровенно говоря, злая.

— Когда ты узнала об этом, то как отреагировала?
— Это было, по сути, когда я начала проводить интервью в смешанной зоне после того, что, как я думала, было местом на пьедестале. Тогда я получила известие, что мне нужно подняться в зал заседаний, чтобы обсудить инцидент во время гонки.

— Что сказало жюри?
— Они утверждают, что я нарушила правила классического лыжного хода — что в какой-то момент я сделала слишком широкий шаг и не попала в лыжню. Но у меня совершенно другое мнение по этой ситуации.

— Где именно в гонке это произошло?
— Это могло произойти на одном из последних кругов. Чем длиннее гонка, тем тяжелее трасса, становится проще отталкивать сбоку — что многие делают. Моя лыжа уехала в сторону, я это скорректировала, просто вернув её назад. Это именно то, что жюри считает нарушением, — приводит слова Андерсон Expressen.

Андерссон была дисквалифицирована по итогам гонки с раздельным стартом на 20 км в классическом стиле в рамках 10-го этапа Кубка мира — 2024/2025 в Осло. Во время гонки Андерссон получила жёлтую карточку за нарушение техники хода. Она стала для неё второй в сезоне, что и привело к отстранению.

Терезе Йохауг выиграла классическую разделку на этапе Кубка мира в Осло. Второе место заняла норвежка Астрид Эйре Слинн. Бронза после дисквалификации шведки Эббы Андерссон перешла к Виктории Карль.

Материалы по теме
Эбба Андерссон была дисквалифицирована по итогам разделки на 20 км на этапе КМ в Осло
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android