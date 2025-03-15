«Если откровенно, я злая». Эбба Андерссон отреагировала на дисквалификацию после бронзы

Шведская лыжница, двукратный призёр Олимпийских игр в эстафете, пятикратная чемпионка мира Эбба Андерссон поделилась мнением о своей дисквалификации.

— Я стою здесь, и, откровенно говоря, злая.

— Когда ты узнала об этом, то как отреагировала?

— Это было, по сути, когда я начала проводить интервью в смешанной зоне после того, что, как я думала, было местом на пьедестале. Тогда я получила известие, что мне нужно подняться в зал заседаний, чтобы обсудить инцидент во время гонки.

— Что сказало жюри?

— Они утверждают, что я нарушила правила классического лыжного хода — что в какой-то момент я сделала слишком широкий шаг и не попала в лыжню. Но у меня совершенно другое мнение по этой ситуации.

— Где именно в гонке это произошло?

— Это могло произойти на одном из последних кругов. Чем длиннее гонка, тем тяжелее трасса, становится проще отталкивать сбоку — что многие делают. Моя лыжа уехала в сторону, я это скорректировала, просто вернув её назад. Это именно то, что жюри считает нарушением, — приводит слова Андерсон Expressen.

Андерссон была дисквалифицирована по итогам гонки с раздельным стартом на 20 км в классическом стиле в рамках 10-го этапа Кубка мира — 2024/2025 в Осло. Во время гонки Андерссон получила жёлтую карточку за нарушение техники хода. Она стала для неё второй в сезоне, что и привело к отстранению.

Терезе Йохауг выиграла классическую разделку на этапе Кубка мира в Осло. Второе место заняла норвежка Астрид Эйре Слинн. Бронза после дисквалификации шведки Эббы Андерссон перешла к Виктории Карль.