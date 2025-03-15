Мартин Лёвстрём Нюэнгет выиграл разделку на этапе Кубка мира в Осло, Порома — второй

Норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет стал победителем гонки с раздельным стартом классическим стилем на 10-м этапе Кубка мира — 2024/2025 в Осло (Норвегия). Дистанцию 20 км он преодолел за 43.34,0.

Вторым стал представитель Швеции Вильям Порома, отстав от лидера на 51,2. Тройку сильнейших замкнул ещё один норвежец, Симен Хегстад Крюгер (+53,2).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. 10-й этап. Осло (Норвегия). Мужчины. 20 км. Классический стиль:

Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 43.34,0. Вильям Прома (Швеция) — отставание 51,2. Симен Хегстад Крюгер (Новрегия) +53,2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +1.02,4. Пол Голберг (Норвегия) +1.17,4. Уго Лапалус (Франция) +1.19,8. Гус Шумахер (США) +1.19,9.