Мартин Лёвстрём Нюэнгет выиграл разделку на этапе Кубка мира в Осло, Порома — второй
Поделиться
Норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет стал победителем гонки с раздельным стартом классическим стилем на 10-м этапе Кубка мира — 2024/2025 в Осло (Норвегия). Дистанцию 20 км он преодолел за 43.34,0.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 10, Осло, Норвегия
Мужчины. 20 км. Классический стиль.
15 марта 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
43:34.0
2
Вильям Порома
Швеция
+51.2
3
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
+53.2
Вторым стал представитель Швеции Вильям Порома, отстав от лидера на 51,2. Тройку сильнейших замкнул ещё один норвежец, Симен Хегстад Крюгер (+53,2).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. 10-й этап. Осло (Норвегия). Мужчины. 20 км. Классический стиль:
- Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 43.34,0.
- Вильям Прома (Швеция) — отставание 51,2.
- Симен Хегстад Крюгер (Новрегия) +53,2.
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +1.02,4.
- Пол Голберг (Норвегия) +1.17,4.
- Уго Лапалус (Франция) +1.19,8.
- Гус Шумахер (США) +1.19,9.
Комментарии
- 15 марта 2025
-
17:58
-
17:29
-
16:32
-
16:18
-
15:54
-
15:00
-
12:00
-
10:00
- 14 марта 2025
-
20:21
-
13:41
-
12:26
-
12:10
-
11:54
-
11:35
-
10:00
- 13 марта 2025
-
23:23
-
20:58
-
19:46
-
16:20
-
16:08
-
09:15
-
00:28
- 12 марта 2025
-
10:29
-
10:18
-
09:52
- 11 марта 2025
-
17:46
-
17:34
-
14:08
-
10:30
-
09:20
- 10 марта 2025
-
21:38
-
21:08
-
20:15
-
16:12
-
15:51