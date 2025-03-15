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Мартин Лёвстрём Нюэнгет выиграл разделку на этапе Кубка мира в Осло, Порома — второй

Мартин Лёвстрём Нюэнгет выиграл разделку на этапе Кубка мира в Осло, Порома — второй
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Норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет стал победителем гонки с раздельным стартом классическим стилем на 10-м этапе Кубка мира — 2024/2025 в Осло (Норвегия). Дистанцию 20 км он преодолел за 43.34,0.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 10, Осло, Норвегия
Мужчины. 20 км. Классический стиль.
15 марта 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
43:34.0
2
Вильям Порома
Швеция
+51.2
3
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
+53.2

Вторым стал представитель Швеции Вильям Порома, отстав от лидера на 51,2. Тройку сильнейших замкнул ещё один норвежец, Симен Хегстад Крюгер (+53,2).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. 10-й этап. Осло (Норвегия). Мужчины. 20 км. Классический стиль:

  1. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 43.34,0.
  2. Вильям Прома (Швеция) — отставание 51,2.
  3. Симен Хегстад Крюгер (Новрегия) +53,2.
  4. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +1.02,4.
  5. Пол Голберг (Норвегия) +1.17,4.
  6. Уго Лапалус (Франция) +1.19,8.
  7. Гус Шумахер (США) +1.19,9.
Календарь Кубка мира - 2024/2025
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