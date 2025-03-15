Швейцарские горнолыжники заняли весь подиум в гигантском слаломе на КМ впервые с 1983 года
Швейцарский горнолыжник Лоик Мейар стал победителем в гигантском слаломе в Хафьелле. Он одержал пятую победу на Кубке мира. Впервые с Адельбодена в 1983 году весь подиум заняли представители Швейцарии. Вторым стал Марко Одерматт, тройку сильнейших замкнул Томас Тумлер.
Кубок мира — 2024/2025. Горные лыжи. Гигантский слалом. Хафьелле. Мужчины:
- Лоик Мейар (Швейцария) — 2.18, 20.
- Марко Одерматт (Швейцария) — отставание 0,14.
- Томас Тумлер (Швейцария) +0,23.
- Лукас Пиньейро Бротен (Бразилия) +0,56.
- Александер Стеэн Ольсен (Норвегия) +0,69.
- Штефан Бреннштайнер (Австрия) +0,82.
- Ривер Радамус (США) +1,50.
- Филип Зубчич (Хорватия) +1,61.
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