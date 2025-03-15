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Швейцарские горнолыжники на Кубке мира заняли рекордное количество призовых мест

Швейцарские горнолыжники на Кубке мира заняли рекордное количество призовых мест
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Швейцарские горнолыжники установили новый рекорд, заняв 40 призовых мест на подиуме Кубка мира в этом сезоне. Прежний рекорд составлял 38 мест в сезоне-1984/1985.

Сегодня, 15 марта, на этапе Кубка мира в Хафьелле в гагантском слаломе представители Швейцарии заняли весь подиум. Это произошло впервые с Адельбодена в 1983 году. Лоик Мейар стал победителем, преодолев дистанцию за 2.18,2. Для него это пятая победа на Кубке мира. Вторым стал Марко Одерматт, отстав от лидера на 0,14 секунды, а тройку сильнейших замкнул Томас Тумлер (+0,23).

Кубок мира — 2024/2025. Горные лыжи. Гигантский слалом. Хафьелле. Мужчины:

  1. Лоик Мейар (Швейцария) — 2.18, 20.
  2. Марко Одерматт (Швейцария) — отставание 0,14.
  3. Томас Тумлер (Швейцария) +0,23.
  4. Лукас Пиньейро Бротен (Бразилия) +0,56.
  5. Александер Стеэн Ольсен (Норвегия) +0,69.
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