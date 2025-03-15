Эбба Андерссон раскрыла деликатные подробности о здоровье во время чемпионата мира — 2025

Шестикратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон раскрыла необычные подробности своего состояния перед первой гонкой чемпионата мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия). Первым стартом стал скиатлон, который Андерссон выиграла на финишных метрах у норвежки Терезе Йохауг.

В день гонки рано утром у спортсменки начались месячные. Она рассказала, что ранее у неё не получалось выступать по максимуму в такие дни. Андерссон позвонила родителям, и мать сказала ей: «Если всё совсем плохо, не стартуй».

«Представляете, что такие слова сделали с человеком с большим соревновательным инстинктом. Я разозлилась и подумала: «Это, наверное, самая идиотская фраза, которую ты могла бы сказать», — приводит слова Андерссон VG.