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Одерматт завоевал четвёртый подряд «Хрустальный глобус» в слаломе-гиганте и общем зачёте

Одерматт завоевал четвёртый подряд «Хрустальный глобус» в слаломе-гиганте и общем зачёте
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Олимпийский чемпион 2022 швейцарский горнолыжник Марко Одерматт завоевал свой четвёртый подряд «Хрустальный глобус» в слаломе-гиганте и в общем зачёте, заняв второе место после товарища по команде Лоика Мейара в Хафьелле в субботу.

В зачёте слалома-гиганта у Одерматта теперь 500 очков, а у его ближайшего преследователя двукратного чемпиона мира норвежца Хенрика Кристофферсена — 394. Это слишком большая разница, чтобы норвежец смог её преодолеть, учитывая, что в этом сезоне в Сан-Вэлли осталось всего 100 очков. Одерматта невозможно догнать и в общем зачёте, он также лидирует в зачётах скоростного спуска и супергиганта.

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