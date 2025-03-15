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Йоханнес Клебо объяснил 14-е место и большое отставание в разделке на Кубке мира в Осло

Йоханнес Клебо объяснил 14-е место и большое отставание в разделке на Кубке мира в Осло
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал своё выступление в разделке на дистанции 20 км на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Осло (Норвегия). Спортсмен занял 14-е место и проиграл победителю Мартину Лёвстрёму Нюэнгету более двух минут.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 10, Осло, Норвегия
Мужчины. 20 км. Классический стиль.
15 марта 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
43:34.0
2
Вильям Порома
Швеция
+51.2
3
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
+53.2

«Это было чертовски тяжело. Я был очень уставшим от начала и до конца. После чемпионата мира я действительно развалился. Я стараюсь делать то, что и обычно. Бегаю по утрам и веду активный образ жизни, но я очень устал, и мне нужно время, чтобы всё переварить. Я всё ещё чувствую, как мои ноги гудят после 50 км в Тронхейме», — приводит слова Клебо VG.

На чемпионате мира — 2025 в норвежском Тронхейме Йоханнес Клебо завоевал шесть золотых медалей в шести гонках. Он выиграл спринт, скиатлон, разделку 10 км, марафон 50 км, а также командный спринт и эстафету в составе сборной Норвегии.

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