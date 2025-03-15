«Чувствовала, что у меня чуть больше сил». Йохауг — о победе в разделке на этапе КМ в Осло

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала победу в гонке с раздельным стартом на 20 км классическим стилем в рамках 10-го этапа Кубка мира — 2024/2025 в Осло (Норвегия).

«Это было потрясающе. Очень ждала этой гонки в своём родном Хольменколлене. Так много здесь тренировалась, и мне очень хотелось отправиться сюда после Тронхейма. Сегодня у меня были очень хорошие лыжи и хорошее тело, и я просто улыбалась.

Сегодня была тяжёлая борьба с Астрид, она была так сильна сегодня, но я чувствовала, что в конце концов у меня было немного больше сил, поэтому было очень приятно подняться на вершину подиума сегодня», — приводит слова Йохауг официальный сайт FIS.

Второе место в гонке заняла норвежка Астрид Эйре Слинн с отставанием 16,5 секунды. Тройку призёров замкнула Виктория Карль.