Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Чувствовала, что у меня чуть больше сил». Йохауг — о победе в разделке на этапе КМ в Осло

«Чувствовала, что у меня чуть больше сил». Йохауг — о победе в разделке на этапе КМ в Осло
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала победу в гонке с раздельным стартом на 20 км классическим стилем в рамках 10-го этапа Кубка мира — 2024/2025 в Осло (Норвегия).

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 10, Осло, Норвегия
Женщины. 20 км. Классический стиль.
15 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Терезе Йохауг
Норвегия
49:59.9
2
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+16.5
3
Виктория Карль
Германия
+53.4

«Это было потрясающе. Очень ждала этой гонки в своём родном Хольменколлене. Так много здесь тренировалась, и мне очень хотелось отправиться сюда после Тронхейма. Сегодня у меня были очень хорошие лыжи и хорошее тело, и я просто улыбалась.

Сегодня была тяжёлая борьба с Астрид, она была так сильна сегодня, но я чувствовала, что в конце концов у меня было немного больше сил, поэтому было очень приятно подняться на вершину подиума сегодня», — приводит слова Йохауг официальный сайт FIS.

Второе место в гонке заняла норвежка Астрид Эйре Слинн с отставанием 16,5 секунды. Тройку призёров замкнула Виктория Карль.

Календарь Кубка мира - 2024/2025
Материалы по теме
Терезе Йохауг уверенно выиграла разделку на 20 км на 10-м этапе Кубка мира в Осло
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android