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Йохауг — о дисквалификации Андерссон: спросила, всё ли с ней в порядке, она ответила «нет»

Йохауг — о дисквалификации Андерссон: спросила, всё ли с ней в порядке, она ответила «нет»
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг высказалась о дисквалификации шведской спортсменки Эббы Андерссон по итогам гонки с раздельным стартом на 20 км в классическом стиле в рамках 10-го этапа Кубка мира — 2024/2025 в Осло.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 10, Осло, Норвегия
Женщины. 20 км. Классический стиль.
15 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Терезе Йохауг
Норвегия
49:59.9
2
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+16.5
3
Виктория Карль
Германия
+53.4

«Слышала, что она уже была в совещательной комнате, так что я перекинулась с Эббой двумя словами до того, как пришла сюда. Потом спросила, всё ли с ней в порядке, и она ответила «нет». Не знала, что произошло», — приводит слова Йохауг NRK.

Напомним, во время гонки Андерссон получила жёлтую карточку за нарушение техники хода. Она стала для неё второй в сезоне, что и привело к отстранению. В гонке Эбба стала третьей. Однако сейчас в протоколе бронза у немки Виктории Карль.

Календарь Кубка мира - 2024/2025
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