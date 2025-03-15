Россиянин Никита Филиппов занял четвёртое место в спринте на этапе Кубка мира в Шладминге
Россиянин Никита Филиппов занял четвёртое место в спринте на этапе Кубка мира в Шладминге. Это лучший результат Филиппова в текущем сезоне. Он преодолел дистанцию за 2.40,5.
Победителем стал испанец Ориол Кардона Колл с результатом 2.26,7. Вторым стал француз Тибо Ансельме, отстав от лидера на 0,9 секунды. Тройку сильнейших замкнул Джон Кистлер из Швейцарии (+11,6).
Никита Филиппов стал единственным из российских участников, кто пробился в забеги на выбывание.
Ски-альпинизм. Спринт. Кубок мира — 2024/2025. Шладминг:
- Ориол Кардона Колл (Испания) — 2.26,7.
- Тибо Ансельме (Франция) — отставание 0,9.
- Джон Кистлер (Швейцария) +11,6.
- Никита Филиппов (Россия) +13,8.
- Иньиго Мартинес де Альборнос (Испания) +33,5.
Материалы по теме
Комментарии