Россиянин Никита Филиппов занял четвёртое место в спринте на этапе Кубка мира в Шладминге

Россиянин Никита Филиппов занял четвёртое место в спринте на этапе Кубка мира в Шладминге. Это лучший результат Филиппова в текущем сезоне. Он преодолел дистанцию за 2.40,5.

Победителем стал испанец Ориол Кардона Колл с результатом 2.26,7. Вторым стал француз Тибо Ансельме, отстав от лидера на 0,9 секунды. Тройку сильнейших замкнул Джон Кистлер из Швейцарии (+11,6).

Никита Филиппов стал единственным из российских участников, кто пробился в забеги на выбывание.

Ски-альпинизм. Спринт. Кубок мира — 2024/2025. Шладминг: