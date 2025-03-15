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Россиянин Никита Филиппов занял четвёртое место в спринте на этапе Кубка мира в Шладминге

Россиянин Никита Филиппов занял четвёртое место в спринте на этапе Кубка мира в Шладминге
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Россиянин Никита Филиппов занял четвёртое место в спринте на этапе Кубка мира в Шладминге. Это лучший результат Филиппова в текущем сезоне. Он преодолел дистанцию за 2.40,5.

Победителем стал испанец Ориол Кардона Колл с результатом 2.26,7. Вторым стал француз Тибо Ансельме, отстав от лидера на 0,9 секунды. Тройку сильнейших замкнул Джон Кистлер из Швейцарии (+11,6).

Никита Филиппов стал единственным из российских участников, кто пробился в забеги на выбывание.

Ски-альпинизм. Спринт. Кубок мира — 2024/2025. Шладминг:

  1. Ориол Кардона Колл (Испания) — 2.26,7.
  2. Тибо Ансельме (Франция) — отставание 0,9.
  3. Джон Кистлер (Швейцария) +11,6.
  4. Никита Филиппов (Россия) +13,8.
  5. Иньиго Мартинес де Альборнос (Испания) +33,5.
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