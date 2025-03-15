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Вяльбе — о Сметаниной: говорят, она в сознании, но никого не пускают

Вяльбе — о Сметаниной: говорят, она в сознании, но никого не пускают
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина восстанавливается после инсульта в реабилитационном центре в Подмосковье. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Раиса Сметанина находится в Подмосковье в реабилитационном центре ФМБА. Говорят, что она в сознании, но к ней никого не пускают», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что Сметанина перенесла инсульт и её госпитализировали в одну из больниц Сыктывкара. Позже её перевели в Санкт‑Петербург, где она находилась в реанимации, затем в палате кардиологии.

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