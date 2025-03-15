Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Диггинс продолжает лидировать, Йохауг — пятая

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Диггинс продолжает лидировать, Йохауг — пятая
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В её активе 1996 очков.

Вторую строчку занимает представительница Германии Виктория Карль с результатом 1551. Тройку сильнейших замыкает Астрид Эйре Слинн из Норвегии (1459).

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг после победы в гонке с раздельным стартом на 20 км в классическом стиле в рамках 10-го этапа Кубка мира в Осло занимает пятое место.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:

  1. Джессика Диггинс (США) — 1996 очков.
  2. Виктория Карль (Германия) — 1551.
  3. Астрид Эйре Слинн (Новрегия) — 1459.
  4. Кертту Нисканен (Финляндия) — 1441.
  5. Терезе Йохауг (Новрегия) — 1165.
  6. Хейди Венг (Новрегия) — 1145.
  7. Катержина Янатова (Чехия) — 1116.
  8. Эбба Андерссон (Швеция) — 1103.
Календарь Кубка мира - 2024/2025
Материалы по теме
Терезе Йохауг уверенно выиграла разделку на 20 км на 10-м этапе Кубка мира в Осло
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android