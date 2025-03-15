Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Диггинс продолжает лидировать, Йохауг — пятая

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В её активе 1996 очков.

Вторую строчку занимает представительница Германии Виктория Карль с результатом 1551. Тройку сильнейших замыкает Астрид Эйре Слинн из Норвегии (1459).

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг после победы в гонке с раздельным стартом на 20 км в классическом стиле в рамках 10-го этапа Кубка мира в Осло занимает пятое место.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:

Джессика Диггинс (США) — 1996 очков. Виктория Карль (Германия) — 1551. Астрид Эйре Слинн (Новрегия) — 1459. Кертту Нисканен (Финляндия) — 1441. Терезе Йохауг (Новрегия) — 1165. Хейди Венг (Новрегия) — 1145. Катержина Янатова (Чехия) — 1116. Эбба Андерссон (Швеция) — 1103.