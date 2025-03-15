Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо продолжает лидировать, Ангер — второй
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В его активе 1723 очка.
Вторую строчку занимает шведский лыжник Эдвин Ангер с результатом 1473. Тройку сильнейших замыкает Эрик Вальнес из Норвегии (1288).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1723 очка.
- Эдвин Ангер (Швеция) — 1473.
- Эрик Вальнес (Норвегия) — 1288.
- Уго Лапалус (Франция) — 1252.
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1239.
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 1237.
- Федерико Пеллегрино (Италия) — 1227.
- Мика Фермойлен (Австрия) — 1082.
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