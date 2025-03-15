Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо продолжает лидировать, Ангер — второй

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В его активе 1723 очка.

Вторую строчку занимает шведский лыжник Эдвин Ангер с результатом 1473. Тройку сильнейших замыкает Эрик Вальнес из Норвегии (1288).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1723 очка. Эдвин Ангер (Швеция) — 1473. Эрик Вальнес (Норвегия) — 1288. Уго Лапалус (Франция) — 1252. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1239. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 1237. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1227. Мика Фермойлен (Австрия) — 1082.