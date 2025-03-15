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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо продолжает лидировать, Ангер — второй

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо продолжает лидировать, Ангер — второй
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В его активе 1723 очка.

Вторую строчку занимает шведский лыжник Эдвин Ангер с результатом 1473. Тройку сильнейших замыкает Эрик Вальнес из Норвегии (1288).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1723 очка.
  2. Эдвин Ангер (Швеция) — 1473.
  3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 1288.
  4. Уго Лапалус (Франция) — 1252.
  5. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1239.
  6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 1237.
  7. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1227.
  8. Мика Фермойлен (Австрия) — 1082.
Календарь Кубка мира - 2024/2025
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