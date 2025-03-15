«Это то, ради чего ты тренируешься». Нюэнгет — о победе в разделке на этапе КМ в Осло
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Норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет прокомментировал победу в гонке с раздельным стартом классическим стилем на 10-м этапе Кубка мира — 2024/2025 в Осло (Норвегия).
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 10, Осло, Норвегия
Мужчины. 20 км. Классический стиль.
15 марта 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
43:34.0
2
Вильям Порома
Швеция
+51.2
3
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
+53.2
«Это то, ради чего ты тренируешься. Это так здорово — получить такую гонку, когда всё действительно получается. На протяжении всего времени я постоянно чувствовал, что могу ещё немного прибавить, и, когда всё больше и больше увеличивал отрыв, было очень приятно», — приводит слова Нюэнгета официальный сайт FIS.
Вторым стал представитель Швеции Вильям Порома, отстав от лидера на 51,2 секунды. Тройку сильнейших замкнул ещё один норвежец, Симен Хегстад Крюгер (+53,2).
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