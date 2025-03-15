«Это то, ради чего ты тренируешься». Нюэнгет — о победе в разделке на этапе КМ в Осло

Норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет прокомментировал победу в гонке с раздельным стартом классическим стилем на 10-м этапе Кубка мира — 2024/2025 в Осло (Норвегия).

«Это то, ради чего ты тренируешься. Это так здорово — получить такую гонку, когда всё действительно получается. На протяжении всего времени я постоянно чувствовал, что могу ещё немного прибавить, и, когда всё больше и больше увеличивал отрыв, было очень приятно», — приводит слова Нюэнгета официальный сайт FIS.

Вторым стал представитель Швеции Вильям Порома, отстав от лидера на 51,2 секунды. Тройку сильнейших замкнул ещё один норвежец, Симен Хегстад Крюгер (+53,2).