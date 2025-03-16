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Кубок мира по лыжным гонкам, 10-й этап, женщины: во сколько начало разделки, где смотреть

Кубок мира по лыжным гонкам, 10-й этап, женщины: во сколько начало разделки, где смотреть
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Сегодня, 16 марта, в Осло (Норвегия) в рамках 10-го этапа Кубка мира — 2024/2025 состоится женская гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем. Старт запланирован на 13:15 мск. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена».

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 10, Осло, Норвегия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
16 марта 2025, воскресенье. 13:15 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, 10-й этап. Женщины. 10 км. Свободный стиль. Стартовый лист (частично):

12. Марен Вангенстин (Норвегия)

18. Маэрта Росенберг (Швеция)

19. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия)

21. Катерина Ганц (Италия)

22. Джулия Керн (США)

23. Майя Дальквист (Швеция)

26. Эмма Рибом (Швеция)

27. Надя Келин (Швейцария)

28. Лотта Уднес Венг (Норвегия)

29. Рози Бреннан (США)

30. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия)

32. Терезе Йохауг (Норвегия)

34. Джессика Диггинс (США)

36. Моа Илар (Швеция)

38. Катержина Янатова (Чехия)

40. Эбба Андерссон (Швеция)

42. Силье Теодорсен (Норвегия)

44. Кертту Нисканен (Финляндия)

46. Виктория Карль (Германия)

48. Флора Дольси (Франция)

50. Астрид Эйре Слинн (Норвегия)

52. Катарина Хенниг (Германия)

54. Хейди Венг (Норвегия)

58. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия)

60. Криста Пярмякоски (Финляндия)

Календарь Кубка мира - 2024/2025
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