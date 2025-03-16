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Кубок мира по лыжным гонкам, 10-й этап, мужчины: во сколько начало разделки, где смотреть

Кубок мира по лыжным гонкам, 10-й этап, мужчины: во сколько начало разделки, где смотреть
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Сегодня, 16 марта, в Осло (Норвегия) в рамках 10-го этапа Кубка мира — 2024/2025 состоится мужская гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем. Старт запланирован на 15:30 мск. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена».

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 10, Осло, Норвегия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
16 марта 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, 10-й этап. Мужчины. 10 км. Свободный стиль. Стартовый лист (частично):

34. Бен Огден (США)

35. Маттис Стенсхаген (Норвегия)

36. Михал Новак (Чехия)

39. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

40. Ян Томас Йенссен (Норвегия)

42. Гус Шумахер (США)

44. Пол Голберг (Норвегия)

46. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия)

48. Уго Лапалус (Франция)

50. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия)

52. Вильям Порома (Швеция)

56. Андреас Рее (Норвегия)

58. Федерико Пеллегрино (Италия)

60. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

62. Ивер Тильдхейм Андерсен (Норвегия)

64. Эдвин Ангер (Швеция)

68. Йоханнес Клебо (Норвегия)

70. Фридрих Мох (Германия)

Календарь Кубка мира - 2024/2025
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