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Александр Терентьев показал лучшее время в квалификации спринта на этапе КР в Сыктывкаре

Российский лыжник Александр Терентьев показал лучшее время в квалификации спринта классическим стилем на седьмом этапе Кубам России — 2024/2025 в Сыкрывкаре. Он преодолел дистанцию за 2.45,86.

Вторым стал Савелий Коростелёв, отстав от лидера на 0,46. Тройку сильнейших замкнул Сергей Ардашев (+2,23).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Спринт. Классический стиль. Мужчины. Квалификация:

Александр Терентьев (Тюменская область) 2.45,86. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — отставание 0,46. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +2,23. Владислав Осипов (Республика Татарстан) +4,20. Александр Бакуров (Москва) +4,21. Константин Тиунов (Москва) +4,31. Владислав Афанасьев (Республика Татарстан) +5,63. Артём Мальцев (Тюменская область) +5,79. Егор Гусак (Санкт-Петербург) +5,83. Александр Большунов (Республика Татарстан) +5,89.