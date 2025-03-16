Александр Терентьев показал лучшее время в квалификации спринта на этапе КР в Сыктывкаре
Российский лыжник Александр Терентьев показал лучшее время в квалификации спринта классическим стилем на седьмом этапе Кубам России — 2024/2025 в Сыкрывкаре. Он преодолел дистанцию за 2.45,86.
Вторым стал Савелий Коростелёв, отстав от лидера на 0,46. Тройку сильнейших замкнул Сергей Ардашев (+2,23).
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Спринт. Классический стиль. Мужчины. Квалификация:
- Александр Терентьев (Тюменская область) 2.45,86.
- Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — отставание 0,46.
- Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +2,23.
- Владислав Осипов (Республика Татарстан) +4,20.
- Александр Бакуров (Москва) +4,21.
- Константин Тиунов (Москва) +4,31.
- Владислав Афанасьев (Республика Татарстан) +5,63.
- Артём Мальцев (Тюменская область) +5,79.
- Егор Гусак (Санкт-Петербург) +5,83.
- Александр Большунов (Республика Татарстан) +5,89.
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