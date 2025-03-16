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Александр Терентьев показал лучшее время в квалификации спринта на этапе КР в Сыктывкаре

Александр Терентьев показал лучшее время в квалификации спринта на этапе КР в Сыктывкаре
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Российский лыжник Александр Терентьев показал лучшее время в квалификации спринта классическим стилем на седьмом этапе Кубам России — 2024/2025 в Сыкрывкаре. Он преодолел дистанцию за 2.45,86.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 7, Выльгорт, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
16 марта 2025, воскресенье. 10:30 МСК
Не началось

Вторым стал Савелий Коростелёв, отстав от лидера на 0,46. Тройку сильнейших замкнул Сергей Ардашев (+2,23).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Спринт. Классический стиль. Мужчины. Квалификация:

  1. Александр Терентьев (Тюменская область) 2.45,86.
  2. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — отставание 0,46.
  3. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +2,23.
  4. Владислав Осипов (Республика Татарстан) +4,20.
  5. Александр Бакуров (Москва) +4,21.
  6. Константин Тиунов (Москва) +4,31.
  7. Владислав Афанасьев (Республика Татарстан) +5,63.
  8. Артём Мальцев (Тюменская область) +5,79.
  9. Егор Гусак (Санкт-Петербург) +5,83.
  10. Александр Большунов (Республика Татарстан) +5,89.
Календарь Кубка России - 2024/2025
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