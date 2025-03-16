Савелий Коростелёв в полуфинале спринта на КР шёл первым, но упал и не попал в финал
Российский лыжник Савелий Коростелёв споткнулся и упал в полуфинале спринта классическим стилем на седьмом этапе Кубка России — 2024/2025 в Сыктывкаре. Коростелёв упал вместе с Андреем Парфёновым и не попал в финал спринта.
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
Напомним, Савелий Коростелёв в квалификации спринта классическим стилем показал второй результат после Александра Терентьева.
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Спринт. Классический стиль. Финал. Мужчины:
- Владислав Осипов (Республика Татарстан).
- Константин Тиунов (Москва).
- Александр Терентьев (Тюменская область).
- Ермил Вокуев (Республика Коми).
- Александр Бакуров (Москва — Новосибирская область).
- Александр Большунов (Республика Татарстан).
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