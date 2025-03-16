Савелий Коростелёв в полуфинале спринта на КР шёл первым, но упал и не попал в финал

Российский лыжник Савелий Коростелёв споткнулся и упал в полуфинале спринта классическим стилем на седьмом этапе Кубка России — 2024/2025 в Сыктывкаре. Коростелёв упал вместе с Андреем Парфёновым и не попал в финал спринта.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Напомним, Савелий Коростелёв в квалификации спринта классическим стилем показал второй результат после Александра Терентьева.

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Спринт. Классический стиль. Финал. Мужчины:

Владислав Осипов (Республика Татарстан). Константин Тиунов (Москва). Александр Терентьев (Тюменская область). Ермил Вокуев (Республика Коми). Александр Бакуров (Москва — Новосибирская область). Александр Большунов (Республика Татарстан).