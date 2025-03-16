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Савелий Коростелёв в полуфинале спринта на КР шёл первым, но упал и не попал в финал

Савелий Коростелёв в полуфинале спринта на КР шёл первым, но упал и не попал в финал
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Российский лыжник Савелий Коростелёв споткнулся и упал в полуфинале спринта классическим стилем на седьмом этапе Кубка России — 2024/2025 в Сыктывкаре. Коростелёв упал вместе с Андреем Парфёновым и не попал в финал спринта.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 7, Выльгорт, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Полуфинал. Забег 2
16 марта 2025, воскресенье. 13:18 МСК
Окончено

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Напомним, Савелий Коростелёв в квалификации спринта классическим стилем показал второй результат после Александра Терентьева.

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Спринт. Классический стиль. Финал. Мужчины:

  1. Владислав Осипов (Республика Татарстан).
  2. Константин Тиунов (Москва).
  3. Александр Терентьев (Тюменская область).
  4. Ермил Вокуев (Республика Коми).
  5. Александр Бакуров (Москва — Новосибирская область).
  6. Александр Большунов (Республика Татарстан).
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