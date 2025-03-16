Наталья Терентьева выиграла спринт классическим стилем на этапе Кубка России в Сыктывкаре

Лыжница Наталья Терентьева выиграла спринт классическим стилем на седьмом этапе Кубка России — 2024/2025 в Сыктывкаре. Она преодолела дистанцию за 3.11,73.

Второй стала Алёна Баранова, отстав от лидера на 2,30. Тройку сильнейших замкнула Анастасия Фалеева (+2,55).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Спринт. Классический стиль. Женщины:

Наталья Терентьева (Республика Татарстан) — 3.11,73. Алёна Баранова (Москва — Томская область) — отставание 2,30. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) +2,55. Анастасия Кириллова (ХМАО-Югра) +3,38. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +3,65. Елизавета Маслакова (Москва) +8,08.