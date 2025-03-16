Наталья Терентьева выиграла спринт классическим стилем на этапе Кубка России в Сыктывкаре
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Лыжница Наталья Терентьева выиграла спринт классическим стилем на седьмом этапе Кубка России — 2024/2025 в Сыктывкаре. Она преодолела дистанцию за 3.11,73.
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 7, Выльгорт, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
16 марта 2025, воскресенье. 13:28 МСК
Окончено
1
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
3:11.73
2
Алёна Баранова
Москва - Томская область
+2.30
3
Анастасия Фалеева
Республика Татарстан
+2.55
Второй стала Алёна Баранова, отстав от лидера на 2,30. Тройку сильнейших замкнула Анастасия Фалеева (+2,55).
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Спринт. Классический стиль. Женщины:
- Наталья Терентьева (Республика Татарстан) — 3.11,73.
- Алёна Баранова (Москва — Томская область) — отставание 2,30.
- Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) +2,55.
- Анастасия Кириллова (ХМАО-Югра) +3,38.
- Дарья Непряева (Республика Татарстан) +3,65.
- Елизавета Маслакова (Москва) +8,08.
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