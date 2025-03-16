Терентьев выиграл спринт классическим стилем на 7-м этапе КР, Большунов — четвёртый
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Лыжник Александр Терентьев стал победителем спринта классическим стилем на седьмом этапе Кубка России — 2024/2025. Он преодолел дистанцию за 2.43,83.
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 7, Выльгорт, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
16 марта 2025, воскресенье. 13:38 МСК
Окончено
1
Александр Терентьев
Тюменская — Ненецкий АО
2:43.83
2
Владислав Осипов
Республика Татарстан
+1.42
3
Александр Бакуров
Москва - Новосибирская
+1.66
Вторым стал Владислав Осипов, отстав от лидера на 1,42. Тройку сильнейших замкнул Александр Бакуров (+1,66).
Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов финишировал четвёртым (+2,81).
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Спринт. Классический стиль. Мужчины:
- Александр Терентьев (Тюменская область) — 2.43,83.
- Владислав Осипов (Республика Татарстан) — отставание 1,42.
- Александр Бакуров (Москва — Новосибирская область) +1,66.
- Александр Большунов (Республика Татарстан) +2,81.
- Константин Тиунов (Москва) +4,83.
- Ермил Вокуев (Республика Коми) +8,58.
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