Терентьев выиграл спринт классическим стилем на 7-м этапе КР, Большунов — четвёртый

Лыжник Александр Терентьев стал победителем спринта классическим стилем на седьмом этапе Кубка России — 2024/2025. Он преодолел дистанцию за 2.43,83.

Вторым стал Владислав Осипов, отстав от лидера на 1,42. Тройку сильнейших замкнул Александр Бакуров (+1,66).

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов финишировал четвёртым (+2,81).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Спринт. Классический стиль. Мужчины:

Александр Терентьев (Тюменская область) — 2.43,83. Владислав Осипов (Республика Татарстан) — отставание 1,42. Александр Бакуров (Москва — Новосибирская область) +1,66. Александр Большунов (Республика Татарстан) +2,81. Константин Тиунов (Москва) +4,83. Ермил Вокуев (Республика Коми) +8,58.