Моа Илар выиграла разделку свободным стилем на этапе КМ в Осло, Йохауг — пятая
Поделиться
Шведская лыжница Моа Илар стала победительницей гонки с раздельным стартом свободным стилем на 10-м этапе Кубка мира — 2024/2025 в Осло (Норвегия). Дистанцию в 10 км она преодолела за 25.24,6.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 10, Осло, Норвегия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
16 марта 2025, воскресенье. 13:15 МСК
Окончено
1
Моа Илар
Швеция
25:24.6
2
Хейди Венг
Норвегия
+1.6
3
Виктория Карль
Германия
+10.0
Второй стала норвежская лыжница Хейди Венг, отстав от лидера на 1,6. Тройку сильнейших замкнула Виктория Карль (+10,0).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Гонка с раздельным стартом, 10 км. Свободный стиль. Женщины:
- Моа Илар (Швеция) — 25.24,6.
- Хейди Венг (Норвегия) — отставание 1,6.
- Виктория Карль (Германия) +10,0.
- Эбба Андерссон (Швеция) +16,3.
- Терезе Йохауг (Новрегия) +17,8.
- Джессика Диггинс (США) +24,7
- Криста Пярмякоски (Финляндия) +29,7.
- Кертту Нисканен (Финляндия) +32,9.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 марта 2025
-
15:53
-
14:22
-
13:47
-
13:40
-
13:34
-
11:30
-
11:11
-
11:08
-
10:36
- 15 марта 2025
-
23:50
-
23:43
-
23:35
-
23:21
-
22:21
-
21:14
-
20:51
-
20:24
-
19:29
-
18:55
-
18:33
-
17:58
-
17:29
-
16:32
-
16:18
-
15:54
-
15:00
-
12:00
-
10:00
- 14 марта 2025
-
20:21
-
13:41
-
12:26
-
12:10
-
11:54
-
11:35
-
10:00