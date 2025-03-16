Моа Илар выиграла разделку свободным стилем на этапе КМ в Осло, Йохауг — пятая

Шведская лыжница Моа Илар стала победительницей гонки с раздельным стартом свободным стилем на 10-м этапе Кубка мира — 2024/2025 в Осло (Норвегия). Дистанцию в 10 км она преодолела за 25.24,6.

Второй стала норвежская лыжница Хейди Венг, отстав от лидера на 1,6. Тройку сильнейших замкнула Виктория Карль (+10,0).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Гонка с раздельным стартом, 10 км. Свободный стиль. Женщины:

Моа Илар (Швеция) — 25.24,6. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 1,6. Виктория Карль (Германия) +10,0. Эбба Андерссон (Швеция) +16,3. Терезе Йохауг (Новрегия) +17,8. Джессика Диггинс (США) +24,7 Криста Пярмякоски (Финляндия) +29,7. Кертту Нисканен (Финляндия) +32,9.