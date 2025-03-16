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Моа Илар выиграла разделку свободным стилем на этапе КМ в Осло, Йохауг — пятая

Моа Илар выиграла разделку свободным стилем на этапе КМ в Осло, Йохауг — пятая
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Шведская лыжница Моа Илар стала победительницей гонки с раздельным стартом свободным стилем на 10-м этапе Кубка мира — 2024/2025 в Осло (Норвегия). Дистанцию в 10 км она преодолела за 25.24,6.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 10, Осло, Норвегия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
16 марта 2025, воскресенье. 13:15 МСК
Окончено
1
Моа Илар
Швеция
25:24.6
2
Хейди Венг
Норвегия
+1.6
3
Виктория Карль
Германия
+10.0

Второй стала норвежская лыжница Хейди Венг, отстав от лидера на 1,6. Тройку сильнейших замкнула Виктория Карль (+10,0).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Гонка с раздельным стартом, 10 км. Свободный стиль. Женщины:

  1. Моа Илар (Швеция) — 25.24,6.
  2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 1,6.
  3. Виктория Карль (Германия) +10,0.
  4. Эбба Андерссон (Швеция) +16,3.
  5. Терезе Йохауг (Новрегия) +17,8.
  6. Джессика Диггинс (США) +24,7
  7. Криста Пярмякоски (Финляндия) +29,7.
  8. Кертту Нисканен (Финляндия) +32,9.
Календарь Кубка мира - 2024/2025
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