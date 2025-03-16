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«Не все тут». Легков поделился видео с награждения КР в Сыктывкаре, где не было Большунова

«Не все тут». Легков поделился видео с награждения КР в Сыктывкаре, где не было Большунова
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Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне Александр Легков в социальных сетях поделился кадрами с награждения спринта классическим стилем на этапе Кубка России — 2024/2025 в Сыктывкаре.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 7, Выльгорт, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
16 марта 2025, воскресенье. 13:38 МСК
Окончено
1
Александр Терентьев
Тюменская — Ненецкий АО
2:43.83
2
Владислав Осипов
Республика Татарстан
+1.42
3
Александр Бакуров
Москва - Новосибирская
+1.66

В видео Легков показал призёров гонки на пьедестале и сказал, что должны подойти другие финалисты. К победителям присоединились Константин Тиунов и Ермил Вокуев, которые заняли пятое и шестое места соотвественно. Не было лишь трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, который занял четвёртое место.

«Нужно снять награждение наших молодых, красивых, мощных. Всех поздравляю. Сейчас дойдут ещё топовые четвёртые, пятые, шестые места. Обратите внимание на Ермила Вокуева у него суперобувь будет. Все они тут. Ну, не все, но практически», — сказал Легков в видео.

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