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Амундсен выиграл гонку с раздельным стартом на КМ в Осло, в топ-5 только норвежцы

Амундсен выиграл гонку с раздельным стартом на КМ в Осло, в топ-5 только норвежцы
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Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен стал победителем гонки с раздельным стартом свободным стилем на 10-м этапе Кубка мира — 2024/2025. Дистанцию 10 км он преодолел за 22.06,4.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 10, Осло, Норвегия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
16 марта 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Окончено
1
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
22:06.4
2
Эйнар Хедегарт
Норвегия
+5.2
3
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+12.8

Второе место занял его соотечественник Эйнар Хедегарт, отстав от лидера на 5,2 секунды. Тройку сильнейших замкнул пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо (+12,8).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. 10-й этап. Осло (Норвегия). 10 км свободным стилем. Мужчины:

1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 22.06,4.

2. Эйнар Хедегарт (Норвегия) — отставание 5,2.

3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +12,8.

4. Андреас Рее (Норвегия) +19,7.

4. Ивер Тильдхейм Андерсен (Норвегия) +19,7.

6. Вильям Порома (Швеция) +20,0.

7. Уго Лапалус (Франция) +26,3.

8. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +28,0.

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