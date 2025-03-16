Амундсен выиграл гонку с раздельным стартом на КМ в Осло, в топ-5 только норвежцы

Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен стал победителем гонки с раздельным стартом свободным стилем на 10-м этапе Кубка мира — 2024/2025. Дистанцию 10 км он преодолел за 22.06,4.
Второе место занял его соотечественник Эйнар Хедегарт, отстав от лидера на 5,2 секунды. Тройку сильнейших замкнул пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо (+12,8).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. 10-й этап. Осло (Норвегия). 10 км свободным стилем. Мужчины:
1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 22.06,4.
2. Эйнар Хедегарт (Норвегия) — отставание 5,2.
3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +12,8.
4. Андреас Рее (Норвегия) +19,7.
4. Ивер Тильдхейм Андерсен (Норвегия) +19,7.
6. Вильям Порома (Швеция) +20,0.
7. Уго Лапалус (Франция) +26,3.
8. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +28,0.
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