Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Терезе Йохауг намекнула, что старт в Осло стал последним для неё в сезоне и карьере

Терезе Йохауг намекнула, что старт в Осло стал последним для неё в сезоне и карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг намекнула на то, что гонка с раздельного старта на 10 км на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Осло (Норвегия) была для неё последней в сезоне и карьере.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 10, Осло, Норвегия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
16 марта 2025, воскресенье. 13:15 МСК
Окончено
1
Моа Илар
Швеция
25:24.6
2
Хейди Венг
Норвегия
+1.6
3
Виктория Карль
Германия
+10.0

«Потребуется очень, очень, очень много усилий, чтобы начать готовиться к новому сезону. У меня такое чувство, что это мой последний год. Думаю, это была моя последняя гонка в сезоне. Я сыта, честное слово. Единственное, что меня немного раздражает, это бронза в 50-километровой гонке в Тронхейме (на чемпионате мира. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Йохауг NRK.

Заключительный этап Кубка мира пройдёт в финском Лахти с 21 по 23 марта. Йохауг отметила, что ещё не приняла окончательное решение по поводу участия в гонках.

Материалы по теме
Моа Илар выиграла разделку свободным стилем на этапе КМ в Осло, Йохауг — пятая
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android