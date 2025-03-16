Терезе Йохауг намекнула, что старт в Осло стал последним для неё в сезоне и карьере

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг намекнула на то, что гонка с раздельного старта на 10 км на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Осло (Норвегия) была для неё последней в сезоне и карьере.

«Потребуется очень, очень, очень много усилий, чтобы начать готовиться к новому сезону. У меня такое чувство, что это мой последний год. Думаю, это была моя последняя гонка в сезоне. Я сыта, честное слово. Единственное, что меня немного раздражает, это бронза в 50-километровой гонке в Тронхейме (на чемпионате мира. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Йохауг NRK.

Заключительный этап Кубка мира пройдёт в финском Лахти с 21 по 23 марта. Йохауг отметила, что ещё не приняла окончательное решение по поводу участия в гонках.