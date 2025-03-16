Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Диггинс продолжает лидировать, Карль — вторая

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В её активе 2071 очко.

Вторую строчку занимает представительница Германии Виктория Карль с результатом 1641. Тройку сильнейших замыкает Астрид Эйре Слинн из Норвегии (1515).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины: