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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Диггинс продолжает лидировать, Карль — вторая

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Диггинс продолжает лидировать, Карль — вторая
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Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В её активе 2071 очко.

Вторую строчку занимает представительница Германии Виктория Карль с результатом 1641. Тройку сильнейших замыкает Астрид Эйре Слинн из Норвегии (1515).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:

  1. Джессика Диггинс (США) — 2071 очко.
  2. Виктория Карль (Германия) — 1641.
  3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 1515.
  4. Кертту Нисканен (Финляндия) — 1510.
  5. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1245.
  6. Хейди Венг (Норвегия) — 1240.
  7. Эбба Андерссон (Швеция) — 1188.
  8. Катержина Янатова (Чехия) — 1178.
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