Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо продолжает лидировать, Амундсен — третий

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В его активе 1813 очков.

Вторую строчку занимает шведский лыжник Эдвин Ангер с результатом 1515. Тройку сильнейших замыкает Харальд Эстберг Амундсен из Норвегии (1339).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины: