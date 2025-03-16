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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо продолжает лидировать, Амундсен — третий

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо продолжает лидировать, Амундсен — третий
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В его активе 1813 очков.

Вторую строчку занимает шведский лыжник Эдвин Ангер с результатом 1515. Тройку сильнейших замыкает Харальд Эстберг Амундсен из Норвегии (1339).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1813 очка.
  2. Эдвин Ангер (Швеция) — 1515.
  3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1339.
  4. Уго Лапалус (Франция) — 1324.
  5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 1289.
  6. Эрик Вальнес (Норвегия) — 1288.
  7. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1265.
  8. Андреас Рее (Норвегия) – 1104.
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