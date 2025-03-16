Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо продолжает лидировать, Амундсен — третий
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В его активе 1813 очков.
Вторую строчку занимает шведский лыжник Эдвин Ангер с результатом 1515. Тройку сильнейших замыкает Харальд Эстберг Амундсен из Норвегии (1339).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1813 очка.
- Эдвин Ангер (Швеция) — 1515.
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1339.
- Уго Лапалус (Франция) — 1324.
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 1289.
- Эрик Вальнес (Норвегия) — 1288.
- Федерико Пеллегрино (Италия) — 1265.
- Андреас Рее (Норвегия) – 1104.
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