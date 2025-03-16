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Американка Диггинс досрочно выиграла общий зачёт Кубка мира по лыжам. Это её третий «БХГ»

Американка Диггинс досрочно выиграла общий зачёт Кубка мира по лыжам. Это её третий «БХГ»
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Американская лыжница Джессика Диггинс оформила досрочную победу в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025 по лыжным гонкам. По итогам 10-го этапа КМ в Осло (Норвегия) её преимущество над немкой Викторией Карль, занимающей второе место, составляет более 400 очков. Этот отрыв математически невозможно отыграть за оставшиеся три гонки сезона.

Это третий «Большой хрустальный глобус» в карьере 33-летней Диггинс. Она побеждала в сезонах-2020/2021 и 2023/2024. В нынешнем сезоне Джессика Диггинс одержала шесть побед в гонках на этапах Кубка мира.

На чемпионате мира — 2025 в норвежском Тронхейме американка не выиграла медалей в личных гонках, однако завоевала серебро в командном спринте.

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