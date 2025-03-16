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Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев лидирует, Большунов — четвёртый

Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев лидирует, Большунов — четвёртый
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Лыжник Сергей Ардашев, представляющий Республику Татарстан, возглавляет общий зачёт Кубка России — 2024/2025 с результатом 753 очка.

Вторую строчку занимает Савелий Коростелёв, в активе которого 695 очков. Тройку сильнейших замыкает Иван Горбунов (622).

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов занимает четвёртое место (571).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

  1. Сергей Ардашев — 753 очко.
  2. Савелий Коростелёв — 695.
  3. Иван Горбунов — 622.
  4. Александр Большунов — 571.
  5. Илья Семиков — 520.
  6. Александр Терентьев — 469.
  7. Артём Мальцев — 446.
  8. Евгений Семяшкин — 377.
  9. Дмитрий Жуль — 364.
  10. Константин Тиунов — 301.
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