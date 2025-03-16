Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев лидирует, Большунов — четвёртый
Лыжник Сергей Ардашев, представляющий Республику Татарстан, возглавляет общий зачёт Кубка России — 2024/2025 с результатом 753 очка.
Вторую строчку занимает Савелий Коростелёв, в активе которого 695 очков. Тройку сильнейших замыкает Иван Горбунов (622).
Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов занимает четвёртое место (571).
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:
- Сергей Ардашев — 753 очко.
- Савелий Коростелёв — 695.
- Иван Горбунов — 622.
- Александр Большунов — 571.
- Илья Семиков — 520.
- Александр Терентьев — 469.
- Артём Мальцев — 446.
- Евгений Семяшкин — 377.
- Дмитрий Жуль — 364.
- Константин Тиунов — 301.
Материалы по теме
Комментарии