Кубок России по лыжным гонкам, 7-й этап, женщины: во сколько начало разделки, где смотреть

Сегодня, 17 марта, в рамках седьмого этапа Кубка России — 2024/2025 в Ижевске состоится женская гонка раздельным стартом на 5 км классическим стилем. Старт разделки запланирован на 11:00 мск. Гонку в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции состоится в 10:30 мск.

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Женщины. индивидуальная гонка 5 км. Стартовый лист (частично):

26. Анастасия Кириллова

32. Алёна Баранова

33. Ольга Жолудева

34. Ольга Сергеева

36. Алиса Жамбалова

38. Лариса Рясина

42. Наталья Терентьева

44. Елизавета Шалабода

46. Анастасия Фалеева

48. Анастасия Кулешова

50. Татьяна Сорина

52. Елизавета Маслакова

54. Евгения Крупицкая

55. Христина Мацокина

56. Дарья Непряева