Наталья Терентьева с большим отрывом выиграла разделку на этапе Кубка России в Сыктывкаре

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева одержала уверенную победу в гонке с раздельного старта классикой на седьмом этапе Кубка России в Сыктывкаре. Она преодолела дистанцию 5 км за 13.58,9. Второе место заняла Ольга Сергеева, отставшая от победительницы на 34,0 секунды. Тройку призёров замкнула Анастасия Кулешова (+37,3).

Лыжные гонки. Кубок России, 7-й этап. Разделка 5 км, классика. Женщины, результаты: