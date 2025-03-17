Наталья Терентьева с большим отрывом выиграла разделку на этапе Кубка России в Сыктывкаре
Поделиться
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева одержала уверенную победу в гонке с раздельного старта классикой на седьмом этапе Кубка России в Сыктывкаре. Она преодолела дистанцию 5 км за 13.58,9. Второе место заняла Ольга Сергеева, отставшая от победительницы на 34,0 секунды. Тройку призёров замкнула Анастасия Кулешова (+37,3).
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 7, Выльгорт, Россия
Женщины. Классический стиль. 5 км
17 марта 2025, понедельник. 11:00 МСК
Окончено
1
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
13:58.9
2
Ольга Сергеева
Республика Татарстан
+34.0
3
Анастасия Кулешова
Нижегородская - Мордовия
+37.3
Лыжные гонки. Кубок России, 7-й этап. Разделка 5 км, классика. Женщины, результаты:
- Наталья Терентьева — 13.58,9.
- Ольга Сергеева — отставание 34,0.
- Анастасия Кулешова +37,3.
- Дарья Непряева +39,1.
- Дарья Канева +39,9.
- Екатерина Смирнова +51,9.
- Татьяна Сорина +52,3.
- Елизавета Маслакова +54,7.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 марта 2025
-
13:04
-
12:49
-
12:02
-
11:01
-
07:00
- 16 марта 2025
-
21:57
-
21:48
-
20:57
-
19:58
-
19:52
-
19:31
-
19:16
-
16:43
-
15:53
-
14:22
-
13:47
-
13:40
-
13:34
-
11:30
-
11:11
-
11:08
-
10:36
- 15 марта 2025
-
23:50
-
23:43
-
23:35
-
23:21
-
22:21
-
21:14
-
20:51
-
20:24
-
19:29
-
18:55
-
18:33
-
17:58
-
17:29