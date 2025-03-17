Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Наталья Терентьева с большим отрывом выиграла разделку на этапе Кубка России в Сыктывкаре

Наталья Терентьева с большим отрывом выиграла разделку на этапе Кубка России в Сыктывкаре
Комментарии

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева одержала уверенную победу в гонке с раздельного старта классикой на седьмом этапе Кубка России в Сыктывкаре. Она преодолела дистанцию 5 км за 13.58,9. Второе место заняла Ольга Сергеева, отставшая от победительницы на 34,0 секунды. Тройку призёров замкнула Анастасия Кулешова (+37,3).

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 7, Выльгорт, Россия
Женщины. Классический стиль. 5 км
17 марта 2025, понедельник. 11:00 МСК
Окончено
1
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
13:58.9
2
Ольга Сергеева
Республика Татарстан
+34.0
3
Анастасия Кулешова
Нижегородская - Мордовия
+37.3

Лыжные гонки. Кубок России, 7-й этап. Разделка 5 км, классика. Женщины, результаты:

  1. Наталья Терентьева — 13.58,9.
  2. Ольга Сергеева — отставание 34,0.
  3. Анастасия Кулешова +37,3.
  4. Дарья Непряева +39,1.
  5. Дарья Канева +39,9.
  6. Екатерина Смирнова +51,9.
  7. Татьяна Сорина +52,3.
  8. Елизавета Маслакова +54,7.
Материалы по теме
Спринт на Кубке России вновь получился громким: падения, прыжки на лыжи и семейная победа
Спринт на Кубке России вновь получился громким: падения, прыжки на лыжи и семейная победа
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android