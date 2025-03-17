Большунов пропустит разделку на этапе Кубка России в Сыктывкаре из-за проблем со спиной

Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов не выйдет на старт в разделке на 10 км на седьмом этапе Кубка России в Сыктывкаре. Причиной этому стали проблемы со спиной, о которых сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Вчера в забегах я видела, как Саша что-то пытался сделать со своей спиной. Видимо, есть проблемы, поэтому гонку он пропустит. У лыжников у всех есть межпозвоночные грыжи, и для того, чтобы они не болели, нужно всё время качать корсет, не забывать это делать после тренировок. Несмотря на то что лыжники много тренируются, это отдельное упражнение. Я очень хочу, чтобы Саша как можно быстрее вернулся в строй. Дай бог ему здоровья, надеюсь, что в этом сезоне мы его ещё не раз увидим», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».