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Большунов пропустит разделку на этапе Кубка России в Сыктывкаре из-за проблем со спиной

Большунов пропустит разделку на этапе Кубка России в Сыктывкаре из-за проблем со спиной
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Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов не выйдет на старт в разделке на 10 км на седьмом этапе Кубка России в Сыктывкаре. Причиной этому стали проблемы со спиной, о которых сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 7, Выльгорт, Россия
Мужчины. Классический стиль. 10 км
17 марта 2025, понедельник. 12:30 МСК
Идёт
1
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
2
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
3
Илья Семиков
Республика Коми

«Вчера в забегах я видела, как Саша что-то пытался сделать со своей спиной. Видимо, есть проблемы, поэтому гонку он пропустит. У лыжников у всех есть межпозвоночные грыжи, и для того, чтобы они не болели, нужно всё время качать корсет, не забывать это делать после тренировок. Несмотря на то что лыжники много тренируются, это отдельное упражнение. Я очень хочу, чтобы Саша как можно быстрее вернулся в строй. Дай бог ему здоровья, надеюсь, что в этом сезоне мы его ещё не раз увидим», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

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