Ардашев — об отсутствии Большунова: не бежит и не бежит. Он не так сильно готов
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Лидер общего зачёта Кубка России сезона-2024/2025 лыжник Сергей Ардашев высказался о том, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не выйдет на старт в разделке на 10 км на седьмом этапе КР в Сыктывкаре.
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 7, Выльгорт, Россия
Мужчины. Классический стиль. 10 км
17 марта 2025, понедельник. 12:30 МСК
Идёт
1
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
2
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
3
Илья Семиков
Республика Коми
«Не бежит и не бежит, для меня ничего не меняется. Есть другие сильные ребята, тот же Савелий Коростелёв. Давление спадает? Да Большунов в этом сезоне не так сильно готов, мы с ним боролись. Не знаю, что ещё сказать», — сказал Ардашев в эфире «Матч ТВ».
Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Александр Большунов испытывает проблемы со спиной.
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