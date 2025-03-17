Савелий Коростелёв победил в разделке на Кубке России в Сыктывкаре, Большунов не стартовал
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Лыжник Савелий Коростелёв выиграл гонку с раздельного старта классикой на седьмом этапе Кубка России в Сыктывкаре. Дистанцию 10 км он преодолел за 24.57,1. Второе место занял лидер общего зачёта КР Сергей Ардашев, отставший от победителя на 29,0 секунды. Тройку призёров замкнул Алексей Червоткин с отставанием 34,8. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не вышел на старт из-за проблем со спиной.
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 7, Выльгорт, Россия
Мужчины. Классический стиль. 10 км
17 марта 2025, понедельник. 12:30 МСК
Окончено
1
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
24:57.1
2
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+29.0
3
Алексей Червоткин
Тюменская область
+34.8
Лыжные гонки. Кубок России, 7-й этап. Разделка 10 км, классика. Мужчины, результаты:
- Савелий Коростелёв — 24.57,1.
- Сергей Ардашев — отставание 29,0.
- Алексей Червоткин +34,8.
- Алексей Виценко +37,3.
- Илья Порошкин +45,2.
- Евгений Белов +59,3.
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