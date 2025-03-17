Савелий Коростелёв победил в разделке на Кубке России в Сыктывкаре, Большунов не стартовал

Лыжник Савелий Коростелёв выиграл гонку с раздельного старта классикой на седьмом этапе Кубка России в Сыктывкаре. Дистанцию 10 км он преодолел за 24.57,1. Второе место занял лидер общего зачёта КР Сергей Ардашев, отставший от победителя на 29,0 секунды. Тройку призёров замкнул Алексей Червоткин с отставанием 34,8. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не вышел на старт из-за проблем со спиной.

Лыжные гонки. Кубок России, 7-й этап. Разделка 10 км, классика. Мужчины, результаты:

Савелий Коростелёв — 24.57,1. Сергей Ардашев — отставание 29,0. Алексей Червоткин +34,8. Алексей Виценко +37,3. Илья Порошкин +45,2. Евгений Белов +59,3.