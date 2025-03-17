Четырёхкратный чемпион мира Пол Голберг объявил о завершении карьеры

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете, четырёхкратный чемпион мира, 34-летний норвежский лыжник Пол Голберг объявил, что сезон-2024/2025 станет последним в его профессиональной карьере.

«Всем привет! После этого сезона я положу свои лыжи на полку. Последняя неделя будет для меня особенной. В воскресенье я проведу свою последнюю гонку на Кубке мира. В Лахти, там, где я впервые, 14 лет назад поднялся на пьедестал Кубка мира.

Я начинал этот сезон с мыслью, что он должен стать последним. И это всё ещё кажется мне правильным решением.

Огромное спасибо всем, кто прошёл со мной этот путь», — написал Голберг в социальных сетях.

Действительно, заключительный этап Кубка мира — 2024/2025 пройдёт с 21 по 23 марта в Лахти (Финляндия). Его закроет марафон на 50 км, в котором Голберг планирует принять участие.

В текущем сезоне лучшим достижением Голберга стала победа в масс-старте на 20 км на этапе КМ в Фалуне.