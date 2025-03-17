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«Это всё сказки». Хейди Венг — о том, что Терезе Йохауг завершает карьеру

«Это всё сказки». Хейди Венг — о том, что Терезе Йохауг завершает карьеру
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Пятикратная чемпионка мира, бронзовый призёр Олимпийских игр, норвежская лыжница Хейди Венг высказалась о том, что не верит в то, что Терезе Йохауг завершит карьеру в этом году.

«Это всё сказки. Я думаю, она примет участие и в Лахти, и она может проехать ещё один сезон. В её словах много противоречий, так что я думаю, она обманывает нас всех», — приводит слова Венг Expressen.

Терезе Йохауг уже завершала профессиональную карьеру после сезона-2021/2022, но вернулась в 2024 году, чтобы выступить на домашнем чемпионате мира — 2025 в Тронхейме. На закончившемся чемпионате мира 2025 года 36‑летняя Йохауг приняла участие в четырёх гонках. Лыжница завоевала три серебряные и одну бронзовую медаль.

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