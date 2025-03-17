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«Терезе хорошо умеет создавать интригу». Астрид Слинн — о том, что Йохауг завершит карьеру

«Терезе хорошо умеет создавать интригу». Астрид Слинн — о том, что Йохауг завершит карьеру
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Норвежская лыжница Астрид Эйре Слинн поделилась мнением о том, что четырёхкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира норвежка Терезе Йохауг хочет завершить карьеру в этом году.

«Терезе хорошо умеет создавать интригу и окутывать всё тайной. Наверное, это плюс и привносит часть шоу в спорт. Но я тоже не верю в то, что она сейчас говорит об уходе», — приводят слова Слинн Expressen.

Терезе Йохауг уже завершала профессиональную карьеру после сезона-2021/2022, но вернулась в 2024 году, чтобы выступить на домашнем чемпионате мира — 2025 в Тронхейме. На закончившемся чемпионате мира 2025 года 36-летняя Йохауг приняла участие в четырёх гонках. Лыжница завоевала три серебряные и одну бронзовую медаль.

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