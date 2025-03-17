Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев продолжает лидировать, Коростелёв — 2-й

26-летний российский лыжник Сергей Ардашев продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России – 2024/2025.

Сегодня, 17 марта, в Сыктывкаре в рамках седьмого этапа прошла гонка с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле. Её выиграл Савелий Коростелёв – ближайший преследователь Ардашева в общем зачёте, однако сам Сергей в этой гонке показал второй результат, что позволило ему не потерять лидирующие позиции.

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт на 17 марта. Мужчины: