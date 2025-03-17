Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев продолжает лидировать, Коростелёв — 2-й
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26-летний российский лыжник Сергей Ардашев продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России – 2024/2025.
Сегодня, 17 марта, в Сыктывкаре в рамках седьмого этапа прошла гонка с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле. Её выиграл Савелий Коростелёв – ближайший преследователь Ардашева в общем зачёте, однако сам Сергей в этой гонке показал второй результат, что позволило ему не потерять лидирующие позиции.
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 7, Выльгорт, Россия
Мужчины. Классический стиль. 10 км
17 марта 2025, понедельник. 12:30 МСК
Окончено
1
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
24:57.1
2
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+29.0
3
Алексей Червоткин
Тюменская область
+34.8
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт на 17 марта. Мужчины:
- (1) Сергей Ардашев — 800 очков.
- (2) Савелий Коростелёв — 745.
- (3) Иван Горбунов — 622.
- (4) Александр Большунов — 571.
- (5) Илья Семиков — 520.
- (7) Артём Мальцев – 476.
- (6) Александр Терентьев — 469.
- (8) Евгений Семяшкин — 401.
- (9) Дмитрий Жуль — 364.
- (1) Константин Тиунов — 331.
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