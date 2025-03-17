Олимпийская чемпионка Йонна Сундлинг не выступит на этапе Кубка мира в Таллине

Шведская лыжница, олимпийская чемпионка — 2022 и семикратная чемпионка мира Йонна Сундлинг не выступит на этапе Кубка мира 2025 года в Таллине (Эстония) из-за простуды. Об этом сообщает Sweden Herald.

Ранее Йонна Сундлинг пропустила этап Кубка мира в Холменколлене (Норвегия) из-за той же простуды.

На прошедшем чемпионате мира по лыжам в Тронхейме (Норвегия) Йонна Сундлинг завоевала три золотые медали в спринте, командном спринте и эстафете и одну бронзовую.

19 марта в эстонском Таллине пройдёт вечерний спринт, далее в финском Лахти состоятся спринт, командный спринт и гонка на 15 км в рамках финала Кубка мира.