Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Федерика Бриньоне — о желании поиграть в теннис с Синнером: я даже не вижу мяч

Федерика Бриньоне — о желании поиграть в теннис с Синнером: я даже не вижу мяч
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка мира, трёхкратный призёр Олимпийских игр, обладательница Кубка мира итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне рассказала, что хотела бы сыграть в теннис с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

— Мне бы хотелось поиграть в теннис с Синнером. Конечно, покататься на лыжах – тоже. Он и в лыжах просто великолепен, он чемпион Topolino, что равнозначно званию чемпиона мира среди юниоров до 14 лет. Знает ли он, что я хочу поиграть в теннис с ним? Не знаю, никогда не спрашивала его об этом. Но развлекаться он не будет, я ужасно играю в теннис. Я даже не вижу мяч.

— Ну, сейчас не обязательно быть конкурентоспособной с Синнером. Просто делай это для удовольствия.
— Да, но он так сильно ударяет по мячу, что, по моему мнению, это было бы невозможно.

— А потом будете кататься на лыжах вместе?
— Да, в этом случае он без проблем будет за мной следовать, — сказала спортсменка в эфире программы Che Tempo Che Fa.

Материалы по теме
Вердье: Мирра Андреева в этом году выиграет ТБШ и станет первой ракеткой мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android