Федерика Бриньоне — о желании поиграть в теннис с Синнером: я даже не вижу мяч

Двукратная чемпионка мира, трёхкратный призёр Олимпийских игр, обладательница Кубка мира итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне рассказала, что хотела бы сыграть в теннис с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

— Мне бы хотелось поиграть в теннис с Синнером. Конечно, покататься на лыжах – тоже. Он и в лыжах просто великолепен, он чемпион Topolino, что равнозначно званию чемпиона мира среди юниоров до 14 лет. Знает ли он, что я хочу поиграть в теннис с ним? Не знаю, никогда не спрашивала его об этом. Но развлекаться он не будет, я ужасно играю в теннис. Я даже не вижу мяч.

— Ну, сейчас не обязательно быть конкурентоспособной с Синнером. Просто делай это для удовольствия.

— Да, но он так сильно ударяет по мячу, что, по моему мнению, это было бы невозможно.

— А потом будете кататься на лыжах вместе?

— Да, в этом случае он без проблем будет за мной следовать, — сказала спортсменка в эфире программы Che Tempo Che Fa.