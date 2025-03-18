Бородавко высказался о шансах Большунова восстановиться к марафону на чемпионате России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов может успеть восстановиться к марафону на 50 км в классическом стиле на чемпионате России – 2025. Гонка пройдёт в Сыктывкаре 23 марта.

Ранее Большунов пропустил гонку с раздельным стартом на 10 км из-за проблем со спиной.

«Надеемся, к чемпионату Большунов уже будет стоять на старте. Есть лимитирующий фактор, который не позволил Александру выйти на разделку. Наш медицинский корпус сейчас старается делать всё для того, чтобы вернуть его в рабочее состояние.

У Большунова проблемы со спиной. В спорте есть сколько угодно факторов, которые могут повлиять на такую травму. У Саши могло быть одно неосторожное движение, или он резко дернул, развернул, а может, это было какое-то падение. Всё что угодно может вызвать травму спины.

С чем связываю сложный сезон в плане травм? Важно отметить, что вирусное заболевание коснулось не только Большунова, а вообще всех. К сожалению, в начале сезона болезнь очень крепко зацепила Александра. Может, уже иммунитет немножко надорван большими нагрузками. Может быть, Александр не сумел полностью соблюсти меры предосторожности и где-то зацепил серьёзный вирус. Если говорить про паузу для восстановления, то мы уже это много раз проходили: век спортсмена скоротечный, поэтому он должен постоянно находиться в тонусе, за исключением болезненных состояний», — приводит слова Бородавко Sport24.