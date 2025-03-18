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Дистанционный зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев лидирует, Большунов идёт седьмым

Дистанционный зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев лидирует, Большунов идёт седьмым
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26-летний российский лыжник Сергей Ардашев продолжает лидировать в дистанционном зачёте Кубка России – 2024/2025.

Ранее, 17 марта, в Сыктывкаре в рамках седьмого этапа прошла гонка с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле. Её выиграл Савелий Коростелёв – ближайший преследователь Ардашева в зачёте, однако сам Сергей в этой гонке показал второй результат, что позволило ему не потерять лидирующие позиции.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 7, Выльгорт, Россия
Мужчины. Классический стиль. 10 км
17 марта 2025, понедельник. 12:30 МСК
Окончено
1
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
24:57.1
2
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+29.0
3
Алексей Червоткин
Тюменская область
+34.8

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Дистанционный зачёт на 17 марта. Мужчины:

  1. Сергей Ардашев — 496 очков.
  2. Савелий Коростелёв — 473.
  3. Иван Горбунов — 347.
  4. Артём Мальцев – 337.
  5. Илья Семиков — 301.
  6. Евгений Семяшкин – 289.
  7. Александр Большунов — 285.
  8. Илья Порошкин — 265.
  9. Павел Соловьёв – 232.
  10. Антон Тимашов – 187.
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