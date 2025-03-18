Дистанционный зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев лидирует, Большунов идёт седьмым
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26-летний российский лыжник Сергей Ардашев продолжает лидировать в дистанционном зачёте Кубка России – 2024/2025.
Ранее, 17 марта, в Сыктывкаре в рамках седьмого этапа прошла гонка с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле. Её выиграл Савелий Коростелёв – ближайший преследователь Ардашева в зачёте, однако сам Сергей в этой гонке показал второй результат, что позволило ему не потерять лидирующие позиции.
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 7, Выльгорт, Россия
Мужчины. Классический стиль. 10 км
17 марта 2025, понедельник. 12:30 МСК
Окончено
1
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
24:57.1
2
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+29.0
3
Алексей Червоткин
Тюменская область
+34.8
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Дистанционный зачёт на 17 марта. Мужчины:
- Сергей Ардашев — 496 очков.
- Савелий Коростелёв — 473.
- Иван Горбунов — 347.
- Артём Мальцев – 337.
- Илья Семиков — 301.
- Евгений Семяшкин – 289.
- Александр Большунов — 285.
- Илья Порошкин — 265.
- Павел Соловьёв – 232.
- Антон Тимашов – 187.
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