Дистанционный зачёт Кубка России — 2024/2025: Смирнова лидирует, Непряева замыкает топ-3

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Лыжница Екатерина Смирнова, представляющая Тюменскую область, продолжает лидировать в дистанционном зачёте Кубка России – 2024/2025.

Ранее, 17 марта, Смирнова заняла шестое место в гонке с раздельным стартом на 5 км классическим стилем в рамках седьмого этапа Кубка России в Сыктывкаре.

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Дистанционный зачёт на 17 марта. Женщины:

1. Екатерина Смирнова – 489 очков.

2. Арина Каличева – 448.

3. Дарья Непряева – 362.

4. Елизавета Маслакова – 318.

5. Татьяна Сорина – 313.

6. Алина Пеклецова – 304.

7. Евгения Крупицкая – 298.

8. Лидия Горбунова – 282.

9. Екатерина Никитина – 280.

10. Анастасия Кулешова – 234.

11. Мария Истомина – 219.

12. Наталья Терентьева – 182.