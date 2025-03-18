Дистанционный зачёт Кубка России — 2024/2025: Смирнова лидирует, Непряева замыкает топ-3
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Лыжница Екатерина Смирнова, представляющая Тюменскую область, продолжает лидировать в дистанционном зачёте Кубка России – 2024/2025.
Ранее, 17 марта, Смирнова заняла шестое место в гонке с раздельным стартом на 5 км классическим стилем в рамках седьмого этапа Кубка России в Сыктывкаре.
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 7, Выльгорт, Россия
Женщины. Классический стиль. 5 км
17 марта 2025, понедельник. 11:00 МСК
Окончено
1
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
13:58.9
2
Ольга Сергеева
Республика Татарстан
+34.0
3
Анастасия Кулешова
Нижегородская - Мордовия
+37.3
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Дистанционный зачёт на 17 марта. Женщины:
1. Екатерина Смирнова – 489 очков.
2. Арина Каличева – 448.
3. Дарья Непряева – 362.
4. Елизавета Маслакова – 318.
5. Татьяна Сорина – 313.
6. Алина Пеклецова – 304.
7. Евгения Крупицкая – 298.
8. Лидия Горбунова – 282.
9. Екатерина Никитина – 280.
10. Анастасия Кулешова – 234.
11. Мария Истомина – 219.
12. Наталья Терентьева – 182.
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