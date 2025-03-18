Йохауг и Клебо пробегут 50-километровые марафоны на последнем этапе Кубка мира в Лахти

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг выступит в последней гонке сезона Кубка мира — 2024/2025 в Лахти (Финляндия). Она пробежит 50-километровый масс-старт классическим стилем.

Раньше 36-летняя Йохауг намекала, что старты на этапе КМ в норвежском Осло станут для неё последними в сезоне и карьере. Стоит отметить отсутствие на этапе в Лахти Хейди Венг, которая на данной дистанции завоевала серебро чемпионата мира — 2025.

В мужской состав сборной Норвегии на марафон вошли Йоханнес Клебо, Харальд Эстберг Амундсен, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Эрик Вальнес, Андреас Рее и Пол Голберг.