Кубок мира по лыжным гонкам, 11-й этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть

Сегодня, 19 марта, в Таллине (Эстония) в рамках 11-го этапа Кубка мира — 2024/2025 состоится женский спринт свободным стилем. Старт квалификации запланирован на 17:30 мск. Трансляцию в прямом эфире (финальные забеги) покажет телеканал «Матч! Арена», начало — в 19:55 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, 11-й этап. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Стартовый лист (частично):

2. Юлье Мюре (Норвегия).

3. Моа Илар (Швеция).

8. Лаура Гиммлер (Германия).

10. Колетта Ридцек (Германия).

13. Джулия Керн (США).

14. Майя Дальквист (Швеция).

15. Эмма Рибом (Швеция).

16. Лотта Уднес Венг (Норвегия).

18. Йоханна Хагстрём (Швеция).

19. Матильде Мюрвольд (Норвегия).

20. Виктория Карль (Германия).

22. Ясми Йоэнсуу (Финляндия).

24. Надине Фендрих (Швейцария).

25. Кертту Нисканен (Финляндия).

29. Федерика Кассоль (Италия).

30. Кристине Шистад (Норвегия).

32. Джина дель Рио (Андорра).